Meksikalı Frisa büyük ebatlı özel kalite çubuk üretimine başladı

Meksikalı özel üretim çelik şirketi Frisa, en fazla 16 mm çapında büyük ebatlı özel kalite çubuk üretimine başlamak için kısa zaman içinde yıllık 400.000 mt kapasiteli yeni tesisini devreye alacağını duyurdu.

Frisa için uzun mamul haddeleme hattını İtalyan teknoloji şirketi Danieli tedarik edecek. Danieli, üretimin bu yılın ikinci çeyreği içinde başlamasını bekliyordu.

Frisa Yönetim Kurulu Başkanı Eduardo Garza Junco, geçtiğimiz yıl şirketin Garcia ve Santa Catarina şehirlerinde yer alan tesislerindeki üretimi desteklemek için 200 milyon $’lık yatırım yapacağını söylemişti.

Frisa, dikişsiz haddelenmiş halka ve serbest döküm çelik üretiminde dünya lideri olduğunu iddia ediyor. Şirket havacılık, inşaat, maden, enerji (petrol, elektrik, rüzgar enerjisi ve doğal gaz), yarı iletken ve makine sektörlerine hizmet veriyor.