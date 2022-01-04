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Meksikalı çelik üreticisi Aceros Inoxidables’in hükümetle sözleşme imzalaması yasaklandı

Salı, 04 Ocak 2022 11:41:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin, bakanlıkların ve başkent yönetiminin Aceros Inoxidables y Servicios Industriales ile sözleşme imzalayamayacağı belirtildi.

24 Aralık tarihi itibarıyla üç aylığına getirilen yasağın ardındaki sebebe ilişkin bilgilendirme yapılmazken, yasağın şirket temsilcisi Ernesto Maya Parra için de geçerli olduğu öğrenildi.

Aceros Inoxidables y Servicios Industriales’in 127.323 MXN’lik (6.164$) para cezasını ödememesi halinde, belirlenen süre dolduğunda da yasağın devam edebileceği bildirildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  Meksika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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