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Meksikalı ABX yeni vasıflı çelik hattına yatırım yapacak

Çarşamba, 28 Şubat 2024 09:53:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksikalı ABX grubu, Alman EJP Maschinen’in teknolojisini kullanacak üçüncü vasıflı çelik çekme hattı için yatırım yapacağını duyurdu. SteelOrbis’e konuşan ABX’e bağlı ABTech birimi yöneticisi Saúl Benitez, hat testlerinin Mayıs ya da en geç Haziran ayında gerçekleştirileceğini ifade etti.

ABTech biriminin yeni soğuk çekme hattına ne kadarlık yatırım yapacağı belirtilmese de Benitez yatırıma şirketin kendi kaynakları ile fon sağlanacağını duyurdu.

ABX, vasıflı çelik üretimine 2012 yılında kurduğu aylık 400 mt’luk üretim kapasitesine sahip bir tesisle başlamıştı. Şirket 2019 yılında 480 mt kapasiteli ikinci hattını kurdu. Üçüncü hattın da 500 mt kapasiteye sahip olması bekleniyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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