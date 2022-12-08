Meksika Madencilik Odası 2022-2024 yılları arasında yatırımların 17,5 milyar $’ı aşacağını öngörüyor

Perşembe, 08 Aralık 2022 09:34:27 (GMT+3) | San Diego

Meksika Madencilik Odası (Camimex) bu yılın sonunda ve önümüzdeki iki yıllık süre içerisinde (2023-2024) sektöre yapılacak yatırımların 17,5 milyar $ seviyesini geçmesini beklediğini belirtti.

Bu yıla yönelik yatırım tahmini 5,5 milyar $’ın üzerinde olurken, önümüzdeki yıla ve 2024 yılına yönelik yatırım tahmini ise 11 milyar $ seviyesinde yer alıyor.

Camimex geçtiğimiz yıl sektöre yapılan yatırımların 4,8 milyar $’ı geçtiğini ve son yılların en yüksek yatırımının 2018 yılında yaklaşık 4,9 milyar $ ile yapıldığını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, sektöre yapılan doğrudan yabancı yatırım 2008 yılında 4,54 milyar $, 2013 yılında yaklaşık 5,75 milyar $ ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 4,85 milyar $ seviyelerinde yer aldı.