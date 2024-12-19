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Meksika’da pelet üretimi 2002’de görülen seviyelere indi

Perşembe, 19 Aralık 2024 11:56:52 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’da pelet üretimi Ekim ayında yıllık %18,8 düşüşle 375.843 mt seviyesine gerileyerek son 22 yıl içinde görülen en düşük seviyede kaydedildi.

Ülke içinde en büyük düşüşü %43,5 ile Michoacán eyaleti yaşadı. Colima eyaletindeki Cuauhtémoc ve Manzanillo şehirlerinde ise sırasıyla yıllık %10,8 ve %10,7 üretim düşüşü görüldü.

Ülkenin pelet üretimi yılın Ocak-Ekim döneminde %12,6 artışla 5,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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