Meksika’da pelet üretimi 2002’de görülen seviyelere indi

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’da pelet üretimi Ekim ayında yıllık %18,8 düşüşle 375.843 mt seviyesine gerileyerek son 22 yıl içinde görülen en düşük seviyede kaydedildi.

Ülke içinde en büyük düşüşü %43,5 ile Michoacán eyaleti yaşadı. Colima eyaletindeki Cuauhtémoc ve Manzanillo şehirlerinde ise sırasıyla yıllık %10,8 ve %10,7 üretim düşüşü görüldü.

Ülkenin pelet üretimi yılın Ocak-Ekim döneminde %12,6 artışla 5,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.