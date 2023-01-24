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Meksika’da inşaat faaliyetlerinin değeri Kasım ayında %5,3 arttı

Salı, 24 Ocak 2023 09:46:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede inşaat faaliyetlerinin değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %5,3 artış gösterdi.

Ayrıca geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde inşaat faaliyetlerinin değeri yıllık %3,5 yükseldi.

Ancak yılın ilk 11 ayında kaydedilen değer reel olarak 2019 yılında kaydedilen değerin %17 ve 2018 yılında kaydedilen değerin %23,4 altında yer aldı.

Aynı ayda inşaat faaliyetlerinin değeri nominal olarak 49,45 milyon MXN (2,75 milyon $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İnşaat 

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