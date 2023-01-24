Meksika’da inşaat faaliyetlerinin değeri Kasım ayında %5,3 arttı

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede inşaat faaliyetlerinin değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %5,3 artış gösterdi.
Ayrıca geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde inşaat faaliyetlerinin değeri yıllık %3,5 yükseldi.
Ancak yılın ilk 11 ayında kaydedilen değer reel olarak 2019 yılında kaydedilen değerin %17 ve 2018 yılında kaydedilen değerin %23,4 altında yer aldı.
Aynı ayda inşaat faaliyetlerinin değeri nominal olarak 49,45 milyon MXN (2,75 milyon $) seviyesinde kaydedildi.