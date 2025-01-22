Meksika’da doğal gaz boru hattının inşaatına başlandı

Meksikalı Grupo Carso, ülkenin Baja California eyaletinde kurulacak Centauro del Norte Gas Pipeline (GCN) doğal gaz boru hattı projesi için Federal Elektrik Komisyonu (CFE) ile yaptığı anlaşmadan dokuz ay sonra projenin ilk kısmının inşaatına başladı.

Projenin amacı, CFR tarafından inşaatı devam eden termoelektrik tesislerine doğal gaz tedariki yapmak.

441 kilometre uzunluğunda, 36 inç yapında ve ortalama 18 mm kalınlığa sahip boru hattının tamamlanması için yaklaşık 182.000 mt API kalite levha gerekiyor.

Boru hattının 76 kilometrelik ilk safhasının 2025 sonunda, 365 kilometrelik ikinci safhasının ise 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.