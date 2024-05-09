Meksika’da ham çelik üretimi Mart ayında son 41 ayın en düşük seviyesine geriledi

Perşembe, 09 Mayıs 2024 10:01:28 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi Mart ayında yıllık %19,8 düşüşle 1,17 milyon mt olarak kaydedildi ve son 41 ayın en düşük seviyesini meydana getirdi. Ülkenin ham çelik üretimi son 16 aydır düşüş kaydediyor.

Meksika’da son 41 ayın ortalama ham çelik üretimi 1,34 milyon mt olarak hesaplanırken en fazla üretim 1,7 milyon mt ile 2021 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmişti.

Ülkenin ham çelik tüketimi ise son 17 aydır görülen yukarı yönlü hareketi sona erdirerek yıllık %6 düşüşle 2,60 milyon mt seviyesinde yer aldı.