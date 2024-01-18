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Meksika’da filmaşin tüketimi Kasım ayında yıllık %8,6 arttı

Perşembe, 18 Ocak 2024 10:06:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür filmaşin tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %8,6 artışla 239.000 mt seviyesinde kaydedilirken üretimi ise yıllık %2,2 artışla 230.000 mt seviyesine çıktı.

2023’ün ilk on bir ayında filmaşin tüketimi %0,8 düşüşle 2,45 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %13,3 düşüşle 2,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekonomi Bakanlığı’nın yayımladığı veriler Meksika filmaşin piyasasında DeAcero’nun üretimin %51’ini elinde bulundurarak piyasa lideri olduğunu gösteriyor. Filmaşin piyasasındaki diğer şirketler arasında %18’lik pay ile Ternium, %16’lık pay ile ArcelorMittal, %6 ile Tyasa, %5 ile Grupo Acerero ve %4 ile Simec bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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