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Meksika’da filmaşin tüketimi Haziran ayında geriledi

Salı, 27 Ağustos 2024 11:20:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür filmaşin tüketimi bu yılın Haziran ayında ardı ardına dördüncü kez yıllık bazda geriledi ve %37 düşüşle 192.000 mt seviyesinde kaydedildi. Bu tüketim geçtiğimiz 30 ayın 5’inci en düşük tüketimi oldu.

Haziran ayında ülkenin filmaşin üretimi ise son 30 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi ve yıllık bazda %23,1 gerileyerek 166.000 mt seviyesinde yer aldı. 

Canacero verilerine göre, filmaşin Meksika’nın dış ticaretinde ilk 10 çelik ürün arasında yer almıyor.

Yılın ilk yarısında ise ülkede filmaşin tüketimi %9,8 azalarak 1,28 milyon mt’a gerilerken, üretim %16,1 düşerek 1,16 milyon mt oldu.

Meksika'nın başlıca üreticiler, DeAcero, Ternium, ArcelorMittal, Tyasa, Grupo Acerero ve Simec.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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