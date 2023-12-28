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Meksika’da filmaşin tüketimi Ekim ayında yıllık %2,2 düştü

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:11:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür filmaşin tüketimi bu yılın Ekim ayında yıllık %2,2 düşüşle 226.000 mt seviyesinde kaydedilirken üretimi ise yıllık %17,8 gerileme kaydetti.

Canacero’nun verilerine göre filmaşin ülkenin ticaretini yaptığı ilk on çelik ürünü arasında yer almadı. 

Yılın ilk on ayında filmaşin tüketimi %1,7 düşüşle 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %14,7 düşüşle 2,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.   

Ekonomi Bakanlığı’nın yayımladığı veriler Meksika filmaşin piyasasında DeAcero’nun üretimin %51’ini elinde bulundurarak piyasa lideri olduğunu gösteriyor. Filmaşin piyasasındaki diğer şirketler arasında %18’lik pay ile Ternium, %16’lık pay ile ArcelorMittal, %6 ile Tyasa, %5 ile Grupo Acerero ve %4 ile Simec bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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