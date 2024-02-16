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Meksika’da filmaşin tüketimi Aralık ayında yıllık %12,4 düştü

Cuma, 16 Şubat 2024 11:33:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür filmaşin tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %12,4 düşüşle 184.000 mt seviyesinde kaydedilirken üretimi ise yıllık %19,5 gerileyerek 178.000 mt oldu.

2023 yılında filmaşin tüketimi 2022’ye kıyasla %1,7 düşüşle 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %13,8 düşüşle 2,50 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekonomi Bakanlığı’nın yayımladığı veriler Meksika filmaşin piyasasında DeAcero’nun üretimin %51’ini elinde bulundurarak piyasa lideri olduğunu gösteriyor. Filmaşin piyasasındaki diğer şirketler arasında %18’lik pay ile Ternium, %16’lık pay ile ArcelorMittal, %6 ile Tyasa, %5 ile Grupo Acerero ve %4 ile Simec bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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