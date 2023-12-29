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Meksika’da çelik üretim değeri Ekim ayında %20,8 düştü

Cuma, 29 Aralık 2023 09:45:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da çelik sektörlerinin toplam üretim değeri on altı ay arka arkaya yıllık bazda düşüş kaydederek Ekim ayında %20,8 gerilemeyle 42,78 milyar MXN (2,26 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Ana metal sektörü Ağustos ayında yıllık %31,5 düşüşle 990 milyon $’lık üretim yaparken metal eşya sektörünün üretim değeri yıllık %11,6 düşüşle 1,48 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında ana metal sektörünün üretim değeri %26,7 düşüşle 11 milyar $ seviyesinde yer alırken metal eşya sektörünün üretim değeri aynı bazda %15,2 düşüşle 15,6 milyar $ oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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