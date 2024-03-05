Meksika’da çelik üretim değeri Aralık ayında %6 düştü

Salı, 05 Mart 2024 09:44:00 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’da çelik sektörlerinin toplam üretim değeri on sekiz ay arka arkaya yıllık bazda düşüş kaydederek Aralık ayında %6 gerilemeyle 43,80 milyar MXN (2,51 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Ana metal sektörü Aralık ayında yıllık %18,3 düşüşle 1,1 milyar $’lık üretim yaparken metal eşya sektörünün üretim değeri yıllık %6 artışla 1,44 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının tamamında toplam çelik üretim değeri %18,5 düşüşle 31,38 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ana metal sektörü %25,3 düşüşle 13,03 milyar $ değerinde üretim yaparken metal eşya sektörünün üretim değeri %12,8 düşüşle 18,35 milyar $ seviyesinde kaydedildi.