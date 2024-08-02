 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksika...

Meksika ile ABD Brezilya’dan ithal çeliğe vergi muafiyeti getirilmesini resmileştirmek üzere

Cuma, 02 Ağustos 2024 11:49:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

İtalya-Arjantin merkezli çelik şirketi Ternium’un CEO’su Maximo Vedoya, Meksika ile ABD’nin Brezilya üretimli çeliğin %25’lik vergiden muaf tutulması yönündeki anlaşmayı resmiyete dökme işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Meksika Devlet Başkanı 11 Temmuz tarihinde bu anlaşmanın imzalanmış olduğunu öne sürmüştü.

Bahsi geçen vergi, Çin’de üretilen çeliğin Meksika üzerinden ABD’ye ihraç edilmesini engellemek için getirilmişti. Vedoya, 2023 yılında 144.000 mt’luk Çin üretimli çeliğin diğer ülkeler üzerinden ABD’ye girdiğini ifade etti. Bu tonajın %52’sini Tayland’tan yapılan ithalat oluştururken Tayland’ı %15 ile Umman, %13 ile Kanada ve %0,2 ile Meksika takip etti.

Vedoya, “Meksika üzerinden ABD’ye giren Çin üretimli çelik tonajı yok denecek kadar az. Meksika, çoğunlukla Asya ülkelerinin takip ettiği ve USMCA bölgesi ekonomisine zarar verecek adaletsiz uygulamalardan güçlü bir şekilde kaçınıyor. ABD verileri açıkça gösteriyor ki Meksika’nın Çin üretimli çelik için ABD’ye ihraç ettiği tonajda bir artış yok,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Brezilya Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD ithal filmaşine yönelik antidamping vergisinde Ukrayna’yı listeden çıkardı

02 Haz | Çelik Haberler

ABD yedi ülkeden ithal borulara vergi uygulamaya devam edecek

15 Haz | Çelik Haberler

ABD standart boru antidamping incelemesi programını açıkladı

16 Oca | Çelik Haberler

ABD standart boru ithalatına yönelik inceleme başlattı

03 Kas | Çelik Haberler

ABD ithal filmaşine yönelik antidamping vergisinde Ukrayna’yı listeden çıkardı

02 Haz | Çelik Haberler

ABD yedi ülkeden ithal borulara vergi uygulamaya devam edecek

15 Haz | Çelik Haberler

ABD standart boru antidamping incelemesi programını açıkladı

16 Oca | Çelik Haberler

ABD standart boru ithalatına yönelik inceleme başlattı

03 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis