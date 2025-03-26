Marcegaglia Fos-sur-Mer’de 750 milyon € yatırım yapacak

İtalya merkezli Marcegaglia Group, 2024 yılının Haziran ayında devraldığı Ascometal’in Fos-sur-Mer’deki çelik tesisini yeniden faaliyete geçirmek için 750 milyon € yatırım yapacağını açıkladı. Bu girişim, grubun çelik değer zincirinin dikey entegrasyonuna yönelik stratejisinin bir parçası. Şirket tesisin Avrupa'nın ilk silisli çelik tesislerinden biri olmasını hedefliyor.

Yatırım planı, şirketin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon emisyonunu azaltmaya yönelik teknolojilerin uygulanmasını içeriyor. Söz konusu proje 380 kişilik yeni istihdam yaratırken, 320 kişilik mevcut istihdamı koruyarak Marcegaglia’nın yerel ekonominin gelişmesine ve sektörün yeşil geçişine yönelik taahhüdünü destekliyor.

Yerel yetkililerden oluşan bir heyetle tesisi ziyaret eden Fransa Sanayi ve Enerji Bakanı Marc Ferracci, girişimin stratejik önemini vurguladı. Marcegaglia Başkanı Antonio Marcegaglia, “İtalyan şirketimizin hammadde ve lojistik açısından öneme sahip bir bölgede yaptığı büyük endüstriyel yatırımların Fransız makamları tarafından hoş karşılandığını görmek güzel,” şeklinde konuştu.