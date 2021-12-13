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Malezyalı Eastern Steel 2023’te sıcak sac üretecek

Pazartesi, 13 Aralık 2021 12:29:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya merkezli Eastern Steel Sdn.Bhd.’nin (ESSB) hissedarı Hiap Teck Venture Bhd., ESSB’nin sıcak sac üretim projesine başlayacağını açıkladı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 3 milyar MYR (710,83 milyon $) değerindeki yatırımla gerçekleşecek sıcak sac üretiminin 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Eastern Steel’in başlıca hissedarı Çin merkezli Shanxi Jianlong, geçtiğimiz ay şirkete 500 milyon CNY (78,55 milyon $) sermaye sağlayarak payını %60’tan %68,8’e çıkardı. Öte yandan, Hiap Teck’in şirketteki hissesi %35’ten %27,3’e geriledi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Eastern Steel şu anda Terengganu, Kemaman’da yıllık yaklaşık 700.000 mt yarı mamul kapasiteli bir yüksek fırın tesisi işletiyor.


Etiketler: yassı ürünler  Malezya  Güneydoğu Asya  sıcak haddelenmiş  yatırım  üretim  |  benzer haberler »


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