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Malezya çelik sektörü elektrik fiyat artışı kararının gözden geçirilmesini istiyor

Çarşamba, 28 Aralık 2022 11:56:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya Demir ve Çelik Sektörü Birliği (MISIF), hükümetten çelik üreticilerine yönelik elektrik fiyatlarını keskin bir şekilde artırma kararını gözden geçirmesini istedi. Karara göre, elektrik faturalarına yansıyan ek ücret saatte 3,7 sen/kW’dan 20 sen/kW’a yükselecek.

MISIF, 2022 yılının Nisan ayındaki fiyat düşüşünden bu yana hala zor durumda olan ve hem yurt içinde hem de yurt dışından gelen talepte keskin bir düşüşle karşı karşıya olan çelik sektörüne yönelik elektrik fiyatlarındaki ani artışın sektörde endişe yarattığını belirtti. Çelik sektörü elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın yanı sıra hurda, demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış, asgari ücrete getirilen zam, lojistik sorunlar ve istihdam sıkıntısıyla karşı karşıya.

MISIF’ın açıklamasına göre, çelik sektörü uluslararası pazarda rekabet gücünü koruyabilmek için rekabetçi enerji maliyetine ihtiyaç duyuyor. Çelik üretim ve haddeleme süreçlerinin ikisi de bir ton çelik ürün üretmek için saatte 650 kW’a kadar elektrik tüketiyor. Bu son düzenleme, sektörün elektrik maliyetini yıllık 500 milyon MYR’den (113,03 milyon $) fazla artıracak. MISIF çelik sektörünün 2022 yılında 1 milyar MYR (226,06 milyon $) seviyesinde kaydedilen elektrik maliyetinin 2023 yılında 1,5 milyar MYR’ın (339,08 milyon $) üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

Birlik, hükümetten ek ücreti Ocak-Mart döneminde mevcut 3,7 sen/kW seviyesinde tutmasını isterken, Nisan-Eylül döneminde ücreti saatte 6,3 sen/kW ve Ekim-Aralık döneminde saatte 10 sen/kW artırmasını önerdi.


Etiketler: Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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