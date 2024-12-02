Liberty Dudelange iflas sebebiyle kapanıyor

Basında çıkan haberlere göre Lüksemburg Ticaret Mahkemesi İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Lüksemburg merkezli çelik üreticisi Liberty Dudelange için iflas açıkladı. Liberty Steel konu hakkında yorum yapmadı.

Şirketin Dudelange tesisindeki faaliyetleri neredeyse iki yıldır atıl durumdaydı. Avrupa çelik piyasasının yavaşladığı dönemde şirketin Dudelange ve Liège tesisleri için alıcı bulması da zorlaştı.

İflas kararıyla iki aydır maaşlarını alamayan yaklaşık 150 çalışan tazminat talep edebilecek. Çalışanlar potansiyel bir alıcı çekmek amacıyla tesiste ekipman kurulumlarını ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyordu.