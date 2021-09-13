Lucchini Tool Steel ve FA.RO Acciai birleşerek Lucchini FA.RO ismini aldı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 16:03:27 (GMT+3) | Brescia

İtalyan Lucchini RS Group’a ait takım çeliği distribütörü Lucchini Tool Steel ile Avrupa’nın başlıca takım çeliği distribütörlerinden FA.RO Acciai’nin birleştiği duyuruldu.

Lucchini FA.RO ismini alan yeni şirket, yaklaşık 70 çalışanıyla, 20.000 metrekare üretim sahasıyla, 60 adet otomatik testere makinesiyle ve 50 tona kadar yük çekebilen gezer köprülü vinçleriyle bundan böyle, Pozzo d’Adda, Suisio ve Padua’da yer alan sahalarından faaliyet gösterecek. Şirketin, toplam cirosu, 50 milyon €’nun üzerinde yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında, “Çelik üretim tesisinden dökümhaneye, Ar-Ge çalışmalarından, satış ve satış sonrası desteğe kadar entegre üretim zinciriyle donatılmış, Lucchini RS’nin Avrupa’nın başlıca entegre takım çeliği üreticisi konumu, söz konusu birleşimin temelini oluşturdu. Takım çeliği satışında ve dağıtımında onlarca yıldır tartışmasız referansı olan FA.RO Acciai de geliştirme projesine mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Lucchini FA.RO, ülkenin sınırları dışındaki konumunu daha da güçlendirecek,” sözlerine yer verildi.