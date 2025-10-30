 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Liuzhou...

Liuzhou Steel 2025 yılının ilk dokuz ayında 51,8 milyon $ net kâr elde etti

Perşembe, 30 Ekim 2025 10:29:45 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Guangxi eyaletinde yer alan çelik üreticisi Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık bazda %4,33 düşüşle 50,8 milyar RMB (7,2 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, söz konusu dönemde 659 milyon RMB (51,8 milyon $) net kâr elde ederek geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 307 milyon RMB tutarındaki zarardan kâra geçti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise Liuzhou Steel’in faaliyet geliri yıllık bazda %5,57 artışla 16,12 milyar RMB (2,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Şirket aynı dönemde 292 milyon RMB (41,1 milyon $) net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 362 milyon RMB tutarında zarar kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Liuzhou Steel’in orta kalınlıkta çelik levha üretimi yıllık bazda %111,52 artışla 2,3 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi %30,95 artışla 2,08 milyon mt ve galvanizli sac üretimi %18,25 artışla 708.700 mt oldu. Sıcak rulo sac üretimi ise %36,54 düşüşle 856.400 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Goldman Sachs 2026 için demir cevheri fiyat tahminini 93$/mt’a yükseltse de görünümü olumsuz olarak bıraktı

30 Eki | Çelik Haberler

Bengang Steel Plates 2025 yılının ilk dokuz ayı için 300 milyon $ net zarar açıkladı

30 Eki | Çelik Haberler

Xinxing Ductile Iron Pipes’ın net kârı 2025 yılının ilk dokuz ayında %44,67 arttı

30 Eki | Çelik Haberler

Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri vadeli ve yerel fiyatlardaki artışla 5$/mt yükseldi, alıcılar halen temkinli

28 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatlarında yatay hareket devam etti

28 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Baotou Steel Union Ocak-Eylül döneminde kâra döndü

28 Eki | Çelik Haberler

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde yıllık %1,64 arttı

28 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları Hebei’deki üretim kesintileriyle yükselse de artışın sürdürülebilirliği belirsiz

27 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 27 Ekim 2025

27 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin demir-çelik sektörüne yönelik kapasite değişim tedbirlerini revize etti, kamuoyu görüşüne açtı

27 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis