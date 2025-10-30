Liuzhou Steel 2025 yılının ilk dokuz ayında 51,8 milyon $ net kâr elde etti

Çin’in Guangxi eyaletinde yer alan çelik üreticisi Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık bazda %4,33 düşüşle 50,8 milyar RMB (7,2 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, söz konusu dönemde 659 milyon RMB (51,8 milyon $) net kâr elde ederek geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 307 milyon RMB tutarındaki zarardan kâra geçti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise Liuzhou Steel’in faaliyet geliri yıllık bazda %5,57 artışla 16,12 milyar RMB (2,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Şirket aynı dönemde 292 milyon RMB (41,1 milyon $) net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 362 milyon RMB tutarında zarar kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Liuzhou Steel’in orta kalınlıkta çelik levha üretimi yıllık bazda %111,52 artışla 2,3 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi %30,95 artışla 2,08 milyon mt ve galvanizli sac üretimi %18,25 artışla 708.700 mt oldu. Sıcak rulo sac üretimi ise %36,54 düşüşle 856.400 mt seviyesinde yer aldı.