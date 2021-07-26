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Liberty Steel’in Newport tesisi ilk çeyrekte en iyi mali sonuçlarını kaydetti

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 14:39:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli Liberty Steel Group, ülkede imalat ve inşaat sektörlerinde kullanılmak üzere sıcak sac ürettiği Newport tesisinin ilk çeyrekte en iyi finansal sonuçlarını elde ettiğini ve ikinci çeyrek görünümünün daha da güçlü olacağını açıkladı. Tesis, Corona salgınından kaynaklanan zorlu piyasa koşullarına rağmen geçtiğimiz yıl kârlılığını artırmıştı.

Şirketin açıklamasına göre, güçlü satışlar ve iyileşen operasyonel performans, tesisin kâr elde etmesini sağladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Liberty Steel, geçtiğimiz yıl Newport tesisini yenilemek için 2 milyon £’in üzerinde yatırım yaptı ve bu yılın ilk üç ayında yatırımlarına 1,1 milyon £ daha ekledi. Yatırımlar, gaz tüketimini ve tesisin karbon ayak izini azaltmak için yeni gaz ocağı yazılımı ve kontrollerini içeriyor.

Liberty Steel Newport’un Genel Müdürü Michael Perry, “İnşaat sektörünün Corona salgınının etkilerinden toparlanmasıyla ürünümüze gelen talep güçlendi, önümüzdeki aylarda daha fazla üretim ve satış rekoru kırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz,” şeklinde yorum yaptı.


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