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Liberty Steel USA devralmalarla ABD piyasasındaki varlığını artırıyor

Salı, 03 Kasım 2020 16:22:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu Liberty Steel USA, Liberty’nin ABD’de yeni ürün pazarlarına açılması için ABD merkezli Solon Specialty Wire ve Shaped Wire şirketlerini satın aldığını açıkladı.

Önde gelen bir çekme tel, soğuk haddelenmiş ürün ve alüminyum ürün üreticisi olan Solon, Liberty Johnstown Wire faaliyetleri altında birleştirilip yönetilerek, sunduğu ürünlerin optik, medikal ve şekilli tel uygulamaları gibi alanlarda çeşitlendirilmesini sağlayacak.

Liberty Steel USA’in CEO’su Greg Jones, “Solon’un ebat olarak geniş bir skalada tel üretebilmesi, Liberty’nin Peoria, IL ve Johnstown’daki mevcut Kuzey Amerika tel operasyonlarını tamamlayacak. Solon’un tarihsel olarak son derece kârlı olan faaliyetleri Liberty’nin tel operasyonlarına sinerji ve büyüme sağlayacak,” dedi.


Etiketler: Liberty Steel  Kuzey Amerika  devralım  ABD  |  benzer haberler »


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