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Liberty Steel Peoria tesisini yeniden devreye aldı

Perşembe, 03 Şubat 2022 15:33:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli Liberty Steel’in sözcüsü, ABD’nin Illinois eyaletindeki Liberty Steel ve Wire Peoria’nın elektrik ark ocağına yönelik yeni bir transformatörün kurulumu ve test edilmesinin ardından çelik üretim faaliyetlerine yeniden başladığını ifade etti.

Tüm hatlardaki üretim normal seviyelere dönüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Liberty Steel USA’in Georgetown tesisini yeniden devreye alacağını açıkladığı geçtiğimiz yılın Aralık ayında şirket, Liberty Georgetown’ın güçlü siparişleri karşılamak için faaliyetlerini Peoria, Illinois tesisiyle birleştireceğini belirtmişti. Peoria’da üretilen kütükler filmaşine dönüştürülmek üzere Georgetown’a gönderiliyor.


Etiketler: filmaşin  kütük  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  yarı ürünler  Liberty Steel  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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