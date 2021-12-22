Liberty Ostrava sürdürülebilirliği artırmak için sıcak şerit tesisini yeniliyor

Çarşamba, 22 Aralık 2021 11:37:10 (GMT+3) | İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, sıcak şerit haddehanesi Steckel tesisini yenilediğini açıkladı.

Yaklaşık 1 milyar CZK (44,66 milyon $) değerindeki yenileme çalışmaları bu yıl bahar aylarında başladı ve 2023 yılının sonuna kadar sürecek. Yeni teknolojik ekipmanların kurulumu için 2023 yılının ilkbahar ve sonbahar aylarında tesis en az iki hafta kapatılacak.

Açıklamaya göre, birçok teknolojik ekipmanın daha modernleriyle değiştirilmesi, tesisin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini iyileştirecek, ürün kalitesini artıracak ve yassı mamul kapasitesini 1 milyon mt’un üzerine çıkaracak.