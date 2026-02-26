 |  Giriş 
Liberty Galati Electrica ile yenilenebilir enerji anlaşması imzaladı

Perşembe, 26 Şubat 2026 14:29:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya’nın tek yassı çelik üreticisi Liberty Galati, Bükreş Borsası’na yapılan resmi bildirim uyarınca Electrica ile yenilenebilir enerji alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, çelik üreticisine ait araziler üzerinde ağırlıklı olarak fotovoltaik olmak üzere 500 MW’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin ve depolama tesislerinin kurulması öngörülüyor. Projenin, şirketin iç elektrik kullanımını artırarak dışarıdan elektrik alımına bağımlılığı azaltması, böylece istikrarlı arzı güçlendirmesi ve uzun vadede enerji maliyetlerinin daha etkin yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Anlaşma uzun vadeli stratejik bir yöne işaret etse de Liberty Galati açısından son derece zorlu bir döneme denk geliyor. Şirket, finansal baskılar, üretim kesintileri ve yeniden yapılandırma süreciyle karşı karşıya bulunuyor. Liberty Galati’nin 12 Mart 2026 tarihinde 709,1 milyon € başlangıç fiyatıyla ihaleye çıkarılması planlanıyor. Varlıkla ilgilenen 13 yatırımcının bulunduğu, bu durum tesisin gelecekteki mülkiyet yapısına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösterdiği ifade ediliyor.

Söz konusu enerji anlaşması stratejik niyetin bir göstergesi olsa da uygulamanın büyük ölçüde yaklaşan satış sürecinin sonucuna ve tesisin gelecekteki mülkiyet yapısına bağlı olacağı değerlendiriliyor.


