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Liberty Galati mali sıkıntılar sebebiyle yüksek fırınını yeniden devreye alamıyor

Çarşamba, 19 Şubat 2025 16:19:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya’daki tek yassı mamul üreticisi Liberty Galati, diğer yerel çelik üreticileri gibi devam eden mali sıkıntılar sebebiyle zor durumda. Üreticinin faaliyette olan son yüksek fırınının devre dışı bırakılmasının üzerinden sekiz ay geçti ve yönetim, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ancak piyasada Liberty Galati’nin maaş ödemelerini ertelediği, borçlarının arttığı ve yaşadığı ticari anlaşmazlıkların çoğaldığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Kaynaklar, şirket yönetiminin maaşları ödeyebilmesine ve işten çıkarmaları önleyebilmesine rağmen ticari faaliyetlerin tamamen durduğunu ve çalışanlar arasında huzursuzluğun giderek arttığını ifade etti. Söz konusu spekülasyonların yanı sıra en az 50 şirketin borçlarını ödemesi için Liberty Galati’ye dava açtığı yönünde duyumlar alındı.

Romanyalı piyasa oyuncuları Liberty Galati’nin 2019 yılında tekrar devraldığı Çek Cumhuriyeti merkezli varlığı Ostrava’da olduğu gibi bir senaryo yaşanmasından ve bunun sonucunda iflas etmesinden endişe duyuyor. Yüksek fırını yeniden devreye almayı sağlayacak mali yardım sağlansa dahi asıl soru, Avrupa’nın mevcut ekonomik koşulları altında fırının yeniden başlatılmasının ne kadar mantıklı olduğu.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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