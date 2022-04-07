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Latin Amerika’nın çelik tüketimi 2021’de arttı, 2022’de hafifçe düşmesi bekleniyor

Perşembe, 07 Nisan 2022 15:27:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, 2021 yılında Latin Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık %15,7 artışla 64,8 milyon mt’a ulaşırken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %19,5 artışla 55,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çelik tüketimine bakıldığında, söz konusu yılda Latin Amerika’nın çelik tüketimi yıllık %26,6 artışla 74,8 milyon mt seviyesine yükseldi. 2021 yılında bölgenin çelik ihracatı yıllık %19,9 artışla 9 milyon mt, çelik ithalatı ise yıllık %46,7 artışla 28,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yıl Şubat ayında Latin Amerika’nın ham çelik üretimi aylık %6,8 düşüşle 4,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, haddelenmiş çelik üretimi aylık %3,3 düşüşle 4,2 milyon mt oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde bölgenin ham çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 10 milyon mt, haddelenmiş çelik üretimi ise yıllık %2,3 artışla 8,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Alacero 2022 yılında Latin Amerika’nın görünür çelik tüketiminin %2,1 oranında düşüş göstermesini bekliyor.

Öte yandan birlik, Rusya ve Ukrayna en büyük çelik ihracatçılarından ikisi olduğundan bu iki ülke arasındaki savaşın çelik sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti. Ukrayna ve Rusya’dan çelik ile hammadde temin edilememesi nedeniyle, uluslararası pazarlar yeni alternatifler aramak zorunda kaldı. Mevcut durum özellikle ABD ve Avrupa’yı etkilese de, hammaddeye yönelik yeni kaynak arayışında olan Dominik Cumhuriyeti gibi bazı Latin Amerika ülkeleri de bu durumdan etkilendi.


Etiketler: ham çelik Güney Amerika çelik üretimi tüketim 

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