Latin Amerika’nın çelik tüketimi Ocak ayında pandemi öncesi seviyeye döndü

Cuma, 16 Nisan 2021 16:49:54 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, Latin Amerika’nın çelik tüketimi, talebin toparlanması ve tüketiciler ile dağıtım zincirinde stok alımı yapılması nedeniyle artmaya devam ediyor. Bu yılın Ocak ayında Latin Amerika’nın çelik tüketimi aylık %0,8 ve yıllık %12,7 artışla 6,09 milyon mt olurken, dokuz ay art arda artış göstermiş oldu. Söz konusu ayda Latin Amerika’nın çelik tüketimi pandemi öncesi seviyeye geri döndü.

Brezilya %8,8 artış ve beşinci ay art arda aylık 2 milyon mt’un üzerindeki çelik tüketimiyle, yükselen çelik talebine en büyük katkı sağlayan ülke oldu. Arjantin’in çelik tüketimi Ocak ayında aylık %10,8 artış gösterdi.

Bu yılın Ocak ayında, Latin Amerika ülkelerinin çelik ithalatı yıllık %5,7 artarken, sektörün yerel pazarlara satış yapmaya odaklanması nedeniyle çelik ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %27,3 düştü. Söz konusu ayda Latin Amerika ülkelerinin çelik ithalatı, 2020 yılında kaydedilen %33’e kıyasla bölge tüketiminin %35’ini oluşturdu. Ocak ayında Latin Amerika’nın çelik ihracatı ise aylık bazda %12,4 düşüş gösterdi ve 2020 yılında kaydedilen %15,6 oranına kıyasla düşerek bölge üretiminin %11,4’ünü oluşturdu. Sonuç olarak, geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık aylarında kaydedilen ticaret açığı arttı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Latin Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık %3,9 artışla 10,21 milyon mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi Şubat ayında yıllık %3,4 ve aylık %2 artışla 4,18 milyon mt seviyesine ulaştı.

Kısa vadeli görünüm, bölgedeki çelik talebinin güçlenmesi açısından olumlu. Uluslararası Para Fonu’na göre, bu yıl küresel ekonominin %6, gelişmiş ülkelerin %5,1, gelişmekte olan ekonomilerin %6,7 ve Latin Amerika’nın %4,6 oranında büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Latin Amerika ülkelerinden Brezilya’nın %3,7, Meksika’nın ise %5 oranında büyümesi bekleniyor.

Alacero İcra Başkanı Francisco Leal, “Belirsizlik dolu bir dönemle karşı karşıyayız, talep ve üretim arasındaki dengeyi doğru kurmaya çalışıyoruz. Ancak şu anda, yükselen ithalat tehdidi ve artan ticaret açığını göz önüne alarak piyasa koşullarına dikkat etmeliyiz. Makroekonomik toparlanmanın yılın ikinci yarısında hızlanması bekleniyor. Üretimin yükseliş eğilimini sürdürmesini, ticaret açığının kontrol altına alınarak tüketimin bölgesel düzeyde artmaya devam etmesini bekliyoruz,” dedi.