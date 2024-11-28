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Kuzey Brezilya’da yüksek kaliteli demir cevheri üretim testleri yapıldı

Perşembe, 28 Kasım 2024 09:45:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İngiltere merkezli madenci Cadence Minerals, Brezilya’nın Amapa eyaletinde bulunan DEV Mineração tesisinde üretilen toz cevheri inceledi. İnceleme sonuçlarında toz cevherin düşük silika (%0,6) ve düşük alümin (%0,8) içeriği ile %67,5 tenörlü cevhere konsantre edilebileceği bulundu.

Şirket, optimize edilmiş bir üretim sürecinde tenörün %68’i bile geçerek doğrudan indirgenmiş demir üretiminde kullanılabileceğini ifade etti.

Cadence CEO’su Kiran Morzaria, doğrudan indirgenmiş demir üretiminin proje ekonomisini geliştireceğini ve muhtemel ortaklarla pazarlıkların devam etmesini sağlayacağını ifade etti.

Şirket, 2025 yılında devreye alınması beklenen Amapa projesini yeniden başlatmak için izinlerin verilmesini bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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