Küresel paslanmaz çelik tüketiminin 2022’de %3,9 ve 2023’te %3,2 artması bekleniyor

Perşembe, 26 Mayıs 2022 14:43:22 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı verilere göre, küresel paslanmaz çelik tüketiminin 2022 yılında %3,6 ve 2023 yılında %3,2 artması bekleniyor.

Özellikle küresel sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ve soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tüketiminin 2022 yılında sırasıyla %2,8 ve %4,1 artacağı tahmin ediliyor. 2023 yılında ise küresel sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ve soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tüketimi %3,1 artacak.

ISSF verilerine göre, 2022 yılında paslanmaz çelik tüketimi Çin’de yıllık %3,4 artarken, Çin hariç Asya bölgesinde yıllık %4,9 ve ABD’de yıllık %5,2 artacak. 2023 yılında paslanmaz çelik tüketiminin Çin’de %3,2, Çin hariç Asya bölgesinde %3,9 ve ABD’de %3 artması bekleniyor.