Koç Holding elektrikli araçlar için batarya hücre üretim projesini rafa kaldırdı

Salı, 21 Kasım 2023 12:17:00 (GMT+3) | İstanbul

Türk sanayi devi Koç Holding, elektrikli araçlara yönelik batarya hücresi üretim tesisi inşası için bu yılın Şubat ayında Ford Motor ve LG Energy Solution Ltd. ile imzaladığı mutabakat anlaşmasını feshettiğini duyurdu.

Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, elektrikli araçlara geçiş hızı göz önünde bulundurulduğunda bu tarz bir yatırım için zamanlamanın uygun olmaması sebebiyle şirketin Avrupa’nın en büyük batarya hücresi üretim tesislerinden birinin inşasına yönelik planlarından vazgeçtiği ifade edildi.

Yine de Ford Otosan, Kocaeli tesisinde elektrikli araç üretimini desteklemeye devam edecek ve elektrikli araç piyasasındaki gelişmeler doğrultusunda gelecekte olası yatırımları yeniden değerlendirecek.