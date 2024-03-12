Kobe Steel yeni korozyona dayanıklı sac kalitesini piyasaya sürdü

Salı, 12 Mart 2024 11:39:15 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel, yüksek nemli ortamlarda dahi kullanılabilen korozyona dayanıklı çelik sac ürünü Ecoview Plus®’ı geliştiren ve piyasaya süren sektördeki ilk şirket olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin ürünün dayanıklılığını artırmak için korozyonu baskılayan yüksek çinko içerikli boya kullandığı belirtildi. Bununla birlikte söz konusu ürünün çoğunlukla korozyon hasar oranı yüksek olan çelik köprülere yönelik geliştirildiği belirtildi. Öte yandan köprü kirişlerinde korozyona dayanıklı çelik sac kullanıldığında çeliğin verimliliğinin artacağı ve boyanın ömrünün 1,5 kat daha uzun olacağı ifade edildi.

Kobe Steel ayrıca altyapının eskidiği göz önünde bulundurulduğunda, yapısal bütünlüğün iyileştirilmesi için oldukça dayanıklı malzemeler kullanmanın önemine de vurgu yaptı.