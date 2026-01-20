 |  Giriş 
Katar inşaat demiri ve filmaşin için uygulanan vergileri 2026 sonuna kadar uzattı

Salı, 20 Ocak 2026 15:39:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Katar Resmi Gazetesi’nin ticaret ve sanayiye ilişkin yeni kararlar ile yasal düzenlemeleri yayımladığı son sayısına göre ülke inşaat demiri ve filmaşin üzerindeki mevcut %10 oranındaki vergiyi sürdürme kararı aldı.

İlk olarak 2024 yılında yürürlüğe giren %10’luk vergi, 2025 tarihli ve 117 sayılı kararname kapsamında 2026 yılının sonuna kadar uzatıldı. Uygulama, çelik çubuk ve çubuk ürünlerini de kapsayacak şekilde inşaat demiri ve filmaşin ürünlerini içermeye devam ediyor.

Verginin yürürlükte tutulmasıyla Katar, özellikle Çin’den ve son dönemde ülke genelinde devam eden protestolar nedeniyle ihracatı sınırlı kalsa da potansiyel olarak İran’dan gelebilecek agresif ithalat tekliflerine karşı yerel çelik piyasasını korumayı hedefliyor. Bu uzatma uzun mamul segmentinde ani ithalat baskısını önlemeye yönelik ihtiyati bir adım olarak değerlendiriliyor. Katar’ın yalnızca iç inşaat demiri ihtiyacını karşılamaya odaklanmakla kalmayıp rekabetçi fiyat fırsatları ortaya çıktığında özellikle seçili Asya pazarlarına yönelik inşaat demiri ihracatında da aktif kalmaya istekli olduğu, böylece iç piyasa koruması ile dış ticarette esnekliği dengelemeyi amaçladığı ifade edildi.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Orta Doğu Kota ve Vergiler 

