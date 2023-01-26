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BAE inşaat demiri ve filmaşine uygulanan ithalat vergisinin süresini uzattı

Perşembe, 26 Ocak 2023 16:08:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dubai gümrüğünden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) inşaat demiri ve filmaşine uygulanan ithalat vergisinin süresini uzattı.

%10 oranındaki ithalat vergisi 7 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2019 yılının Ocak ayında BAE inşaat demiri ve filmaşine uygulanan %5 oranındaki ithalat vergisini %10’a yükseltmişti.

Söz konusu vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 72131000, 721320000, 72139100, 72139900, 72141010, 72141020, 72141090, 72142010, 72142020, 72142090, 72143010, 72143020 ve 72143090 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Kota ve Vergiler 

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