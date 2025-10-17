 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BAE...

BAE inşaat demiri ve filmaşine uygulanan ithalat vergisinin süresini Ekim 2026’ya uzattı

Cuma, 17 Ekim 2025 17:35:22 (GMT+3)   |   İstanbul

BAE’li yetkililer iç piyasayı dampingli fiyatlardan yapılan ithalata karşı korumak için koruma tedbirlerini uzattıklarını açıkladı.

Son açıklamaya göre inşaat demiri, nervürlü kangal ve filmaşine uygulanan %10 oranındaki ithalat vergisinin süresi 12 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, 2019 yılında %5’ten %10’a çıkarılan vergiler için her yıl uzatma kararı alınmıştı.

Söz konusu önlem, özellikle Çin’den gelen düşük fiyatlı uzun mamul ithalatına karşı BAE’nin yerel çelik sektörünü koruyarak yıllar içinde iç tedarik zincirinin güçlenmesine yardımcı oldu. Kaynaklara göre BAE’de yerel çelik tüketimi son yıllarda 160.000-180.000 mt’luk düşük seviyelerden toparlanarak aylık 350.000-380.000 mt aralığına yükseldi. Bir kaynak, “Özellikle de yerel talep biraz toparlanma göstermişken, BAE’nin Çin’e karşı kendi çelik sektörünü koruma hakkı var,” ifadelerini kullandı.

Söz konusu vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 72131000, 721320000, 72139100, 72139900, 72141010, 72141020, 72141090, 72142010, 72142020, 72142090, 72143010, 72143020 ve 72143090 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa’da uzun mamul fiyatları sınırlı aralıkta dalgalanıyor

17 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Dominik Cumhuriyeti, Türkiye’den ithal inşaat demiri ve filmaşin için dönem sonu incelemesi başlattı

17 Eki | Çelik Haberler

Romanya uzun mamul piyasası yukarı yönlü ivmeyi kaybediyor, fiyatlar cansız talep nedeniyle yatay

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da filmaşin fiyatları Çin’den verilen KDV’siz tekliflerin sayısının artmasıyla hızla düştü

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul teklifleri yükseldi, alıcılar beklemede

15 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları hafif aşağı yönlü seyrini sürdürüyor

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri ile filmaşin fiyatları zayıf talep ve hurdadaki düşüşle 10 haftadır yatay

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa’da uzun mamul fiyatları düşüşte, görünüm ise biraz daha iyimser

10 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları 2025’in Ocak-Eylül döneminde yükseldi

10 Eki | Çelik Haberler

ABD’de ithal inşaat demiri ve filmaşin fiyatları zayıf yerel talep ve düşük ithalat nedeniyle yatay

10 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 50 mm
ASTM, TS, DIN, ELOT, BS, STAS, SD, CAN/CSA, B
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
COLAKOGLU YAPI MALZ. TIC. VE SAN. A.S.
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis