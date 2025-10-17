BAE inşaat demiri ve filmaşine uygulanan ithalat vergisinin süresini Ekim 2026’ya uzattı

BAE’li yetkililer iç piyasayı dampingli fiyatlardan yapılan ithalata karşı korumak için koruma tedbirlerini uzattıklarını açıkladı.

Son açıklamaya göre inşaat demiri, nervürlü kangal ve filmaşine uygulanan %10 oranındaki ithalat vergisinin süresi 12 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, 2019 yılında %5’ten %10’a çıkarılan vergiler için her yıl uzatma kararı alınmıştı.

Söz konusu önlem, özellikle Çin’den gelen düşük fiyatlı uzun mamul ithalatına karşı BAE’nin yerel çelik sektörünü koruyarak yıllar içinde iç tedarik zincirinin güçlenmesine yardımcı oldu. Kaynaklara göre BAE’de yerel çelik tüketimi son yıllarda 160.000-180.000 mt’luk düşük seviyelerden toparlanarak aylık 350.000-380.000 mt aralığına yükseldi. Bir kaynak, “Özellikle de yerel talep biraz toparlanma göstermişken, BAE’nin Çin’e karşı kendi çelik sektörünü koruma hakkı var,” ifadelerini kullandı.

Söz konusu vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 72131000, 721320000, 72139100, 72139900, 72141010, 72141020, 72141090, 72142010, 72142020, 72142090, 72143010, 72143020 ve 72143090 kodları altında yer alıyor.