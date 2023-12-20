Kardemir 5 No’lu yüksek fırınının dijitalleştirilme sürecini tamamladı

Çarşamba, 20 Aralık 2023 11:21:19 (GMT+3) | İstanbul

Kardemir, Karabük tesisinde bulunan 5 No’lu yüksek fırınını dijitalleştirmek amacıyla Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile iş birliğine gitti. Yüksek fırına kurulan BFXpert sistemiyle birlikte Kardemir, üretim sürecini artık tam olarak kontrol edebiliyor ve izleyebiliyor. Söz konusu sistem aynı zamanda yüksek fırınların kimyasal ve termal kontrolünün yapılmasını da sağlıyor.

Ayrıca BFXpert teknolojisi çelik üretiminin güvenli, ekolojik ve ekonomik bir şekilde yapılmasına da olanak tanıyor. Bununla birlikte taraflar teknolojinin geliştirilmesi konusunda da anlaşmaya vardı.

Kardemir Proje Müdürü Sefa Çetinkaya, “BFXpert sistemini başarıyla devreye almaktan memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu teknoloji, Kardemir’in dijital yol haritasında önemli bir adım. Güçlü ve güvenli altyapısı olan BFXpert sistemini devamlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Üretim teknolojilerimizi uzman sistemler, endüstriyel nesnelerin interneti ve yapay zeka ile daha da geliştirmeye devam edeceğiz,” açıklamasını yaptı.