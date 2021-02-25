Kardemir konteyner sevkiyatına uygun ürün üretebilmek için filmaşin tesisini yeniliyor

Perşembe, 25 Şubat 2021 16:23:04 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group Türk çelik üreticisi Kardemir’in filmaşin tesisini, şirketin özellikle nakliye ve konteyner taşımacılığına yönelik daha kompakt kangallar üretebilmesi için yenileyeceğini açıkladı. Paketleme yoğunluğu artırılacak. Kangalların dış çapı 1,080 mm’den 1,040 mm’ye, iç çap ise kangal boyunu değiştirmemek için 850 mm’den 820 mm’ye düşürülecek.

Yenilenecek filmaşin tesisi, SMS Group tarafından 2013 yılında tedarik edilen yıllık 700.000 mt çelik çubuk, çubuklu kangal ve filmaşin üretim kapasitesine sahip vasıflı çubuk tesisinin bir parçası.

Tesis 2021 yılının başında faaliyete geçecek.

Kardemir yıllık 3,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip, 150x150 mm ve 170x170 mm çapında ve 6-12 metre uzunluğunda kütük üretiyor.