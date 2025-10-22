Kardemir iç piyasaya 14 milyon €’luk ray satışı yaptı

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada ülkedeki demir yolu projelerinde kullanılmak üzere iç piyasaya KDV dahil 14.564.000€ değerinde ray satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kardemir Şubat ayında yine iç piyasaya 15.000 mt’luk ray satmış, Mayıs ayında ise Cezayirli Infrarail ile 11,83 milyon €’luk ray tedarik sözleşmesi imzalamıştı.

Türkiye ve çevre ülkelerdeki tek ray üreticisi olan Kardemir, yıllık 450.000 mt kapasiteli ray-profil haddehanesine sahip.