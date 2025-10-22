 |  Giriş 
Kardemir iç piyasaya 14 milyon €’luk ray satışı yaptı

Çarşamba, 22 Ekim 2025 14:35:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada ülkedeki demir yolu projelerinde kullanılmak üzere iç piyasaya KDV dahil 14.564.000€ değerinde ray satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kardemir Şubat ayında yine iç piyasaya 15.000 mt’luk ray satmış, Mayıs ayında ise Cezayirli Infrarail ile 11,83 milyon €’luk ray tedarik sözleşmesi imzalamıştı.

Türkiye ve çevre ülkelerdeki tek ray üreticisi olan Kardemir, yıllık 450.000 mt kapasiteli ray-profil haddehanesine sahip.


