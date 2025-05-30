Kardemir Cezayir’den yeni çelik ray siparişi aldı, küresel konumunu daha da güçlendirdi

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), çelik ray tedarik etmek üzere Cezayir merkezli Infrarail ile 11,83 milyon € değerinde anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bu kapsamda Kardemir, anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren beş aylık süre içerisinde ray teslimatını gerçekleştirecek.

Yerel basında çıkan haberlere göre şirket, 11 Ekim 2024 tarihinde duyurduğu ve üç ay içerisinde başarıyla tamamladığı Cezayir’e yönelik 10,29 milyon € değerindeki bir diğer çelik ray sözleşmesiyle de birlikte Cezayir pazarındaki varlığını daha da güçlendirdi.

Kardemir’in yerli ve milli üretim anlayışı doğrultusunda ürettiği yüksek katma değerli ürünleriyle hem yerel hem de küresel pazarlarda tercih edilen bir tedarikçi olmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca Kardemir’in entegre üretim yapısı, kalite odaklı yaklaşımı ve gelişmiş lojistik kabiliyetlerinin de desteğiyle ihracat kapasitesini artırmaya öncelik verdiği belirtildi.

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şirketin ray, tekerlek ve aks gibi katma değerli ürünlerinin ihracatını artırmaya yönelik adımlar atarak küresel pazarlara daha güçlü bir şekilde açıldığına dikkat çekti. Demir, “Yerli ve milli üretim anlayışıyla ürettiğimiz ürünlerimizin küresel ölçekte daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda ihracat faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.