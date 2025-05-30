 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kardemir...

Kardemir Cezayir’den yeni çelik ray siparişi aldı, küresel konumunu daha da güçlendirdi

Cuma, 30 Mayıs 2025 13:52:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), çelik ray tedarik etmek üzere Cezayir merkezli Infrarail ile 11,83 milyon € değerinde anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bu kapsamda Kardemir, anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren beş aylık süre içerisinde ray teslimatını gerçekleştirecek.

Yerel basında çıkan haberlere göre şirket, 11 Ekim 2024 tarihinde duyurduğu ve üç ay içerisinde başarıyla tamamladığı Cezayir’e yönelik 10,29 milyon € değerindeki bir diğer çelik ray sözleşmesiyle de birlikte Cezayir pazarındaki varlığını daha da güçlendirdi.

Kardemir’in yerli ve milli üretim anlayışı doğrultusunda ürettiği yüksek katma değerli ürünleriyle hem yerel hem de küresel pazarlarda tercih edilen bir tedarikçi olmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca Kardemir’in entegre üretim yapısı, kalite odaklı yaklaşımı ve gelişmiş lojistik kabiliyetlerinin de desteğiyle ihracat kapasitesini artırmaya öncelik verdiği belirtildi.

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şirketin ray, tekerlek ve aks gibi katma değerli ürünlerinin ihracatını artırmaya yönelik adımlar atarak küresel pazarlara daha güçlü bir şekilde açıldığına dikkat çekti. Demir, “Yerli ve milli üretim anlayışıyla ürettiğimiz ürünlerimizin küresel ölçekte daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda ihracat faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi  Kardemir 

Benzer Haber ve Analizler

Kardemir inşaat demiri satışlarını kapattı

29 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri fiyatını TL bazında hafifçe yükseltti

28 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’den iç ve dış piyasalara verilen uzun mamul fiyatları artsa da talep yetersiz

14 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir filmaşin fiyatlarını yükseldi

14 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını yukarı çekti

14 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri satışlarını açıp bir saatten az sürede kapattı

14 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir filmaşin satışlarını kapattı

13 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir yılın ilk çeyreğinde yeniden net zarar kaydetti

12 May | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal hurda piyasasının çöküşü yerel kütük fiyatlarını etkiledi, ithal kütüğe talep yok

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri fiyatlarını revize ettikten sonra kısa sürede satışlarını kapattı

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis