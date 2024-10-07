Kardemir günlük 72 dökümle rekor kırdı

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), çelikhane tesislerinde bulunan 120 tonluk konvertörlerinde günlük 72 döküm gerçekleştirerek rekor kırdığını açıkladı.

Açıklamada, “Bu başarı ek yatırım yapmadan yıllık 3 milyon mt sıvı çelik üretimine ilerlediğimizin en somut göstergesidir,” ifadesine yer verildi.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kardemir’in Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, planlanan yeni yüksek fırın yatırımıyla şirketin üretiminin 3,5 milyon mt üzerine çıkacağını hatta 4 milyon mt’u zorlayacaklarını belirtmişti.