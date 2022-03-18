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Kardemir 3 No’lu konvertörün kapasitesini artırdı

Cuma, 18 Mart 2022 09:49:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) yıllık 3,5 milyon mt çelik üretimine ulaşma hedefi kapsamında gerçekleştirdiği son yatırım ve yenileme çalışmalarıyla 3 No’lu konvertörünün kapasitesini artırdığını açıkladı.

Daha önce 90 mt sıvı çelik üretim kapasitesine sahip olan 3 No’lu konvertörün kapasitesi 120 mt’a yükseldi.

SteelOrbis’in dün bildirdiği üzere Kardemir 2021 yılının sonunda başlayan 1 No’lu yüksek fırını yenileme çalışmalarını tamamlayarak planlanan tarihten önce devreye almıştı.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  Kardemir 

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