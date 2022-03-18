Kardemir 3 No’lu konvertörün kapasitesini artırdı

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) yıllık 3,5 milyon mt çelik üretimine ulaşma hedefi kapsamında gerçekleştirdiği son yatırım ve yenileme çalışmalarıyla 3 No’lu konvertörünün kapasitesini artırdığını açıkladı.
Daha önce 90 mt sıvı çelik üretim kapasitesine sahip olan 3 No’lu konvertörün kapasitesi 120 mt’a yükseldi.
SteelOrbis’in dün bildirdiği üzere Kardemir 2021 yılının sonunda başlayan 1 No’lu yüksek fırını yenileme çalışmalarını tamamlayarak planlanan tarihten önce devreye almıştı.