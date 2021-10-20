Kardemir 2022’de AB’ye demir yolu tekerleği ihraç edecek

Çarşamba, 20 Ekim 2021 13:54:19 (GMT+3) | İstanbul

Uzun çelik üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), tamamladığı sertifikasyon süreçlerinin ardından yurt içine gerçekleştirdiği tedarikin yanı sıra 2022 yılında ihracat pazarlarına da demir yolu tekerleği satışı yapmaya başlayacağını açıkladı.

Şirket, AB bölgesindeki alıcılarla yaptığı anlaşmaya göre 30.000 adet yük vagonu tekerleği ihraç edecek.

Kardemir’in açıklamasına göre, şirket sadece demir yolu tekerleği değil, demir yolu rayı, ağır profil ve 5,5-56 mm kangal üretimiyle ülkenin ithalata bağlılığını azaltarak bu ürünleri ihraç edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Kardemir yıllık 200.000 adet demir yolu tekerleği üretim kapasitesine sahip.