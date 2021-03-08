Kanada’nın dış ticaret fazlası Ocak ayında 1,4 milyar $ oldu

Pazartesi, 08 Mart 2021 12:25:06 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında Kanada, %8,1 gibi keskin bir artış gösteren ticari ihracat sayesinde 2019 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez ticaret fazlası kaydetti. Bu aynı zamanda 2014 yılının Temmuz ayından beri kaydedilen en büyük ticaret fazlası oldu. Söz konusu ayda ithalat ise aylık bazda %0,9 yükseldi.

Ocak ayında Kanada’nın toplam ihracatı %8,1 artışla 51,2 milyar $ olurken, ürün gruplarının tümünde artış kaydedildi. Bu ise, salgının ilk dalgasının ardından kısıtlamaların hafifletilmesi sonrası 2020 yazından beri kaydedilen en büyük yüzde artışı oldu. Ocak ayındaki bu artış, 2020 yılındaki güçlü dalgalanmalar dışında 1995 yılının Ağustos ayından beri kaydedilen en büyük artış. İhracat değerindeki artışın yaklaşık üçte biri fiyatlardaki yükselme sayesinde gerçekleşti. Tonaj bakımından ise ihracat %5,1 arttı.

Ocak ayında ülkenin toplam ithalatı üst üste iki ay düşüş kaydetmesinin ardından %0,9 artışla 49,8 milyar $ olurken, 11 ürün grubunun 7’sinde artış kaydedildi. Tonaj bakımından, ithalat %1 arttı.

Söz konusu ayda ABD’ye yapılan ihracat, %11,3 artışla 37,2 milyar $ olarak 2019 yılının Eylül ayından beri en yüksek seviyesini kaydetti. 2020 yılının ilkbaharındaki keskin düşüşlerin ardından, ABD’ye yapılan ihracat salgın öncesi seviyelerin altında kaldı. ABD’ye yapılan ihracat ilk kez bu yılın Ocak ayında, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen seviyesinin üstünde yer aldı.

Ocak ayında ABD’den yapılan ithalat %0,4 artarak 31 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Sonuç olarak, Ocak ayında Kanada’nın ABD’ye yönelik ticaret fazlası, Aralık ayında kaydedilen 2,5 milyar $’a kıyasla iki kattan fazla artarak 6,2 milyar $ seviyesine yükseldi. Bu seviye, 2008 yılının Eylül ayından beri kaydedilen en büyük ticaret fazlası oldu.

Aralık ayında rekor seviyeye yükselen ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracat, Ocak ayında %0,3 artışla 14 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Suudi Arabistan’a daha fazla seviyede yapılan ihracat, çoğunlukla İngiltere’ye daha düşük seviyede yapılan ihracatla dengelendi.

Söz konusu ayda, ABD hariç diğer ülkelerden yapılan ithalat ise %1,7 arttı. En büyük artışlar İsviçre ile Nijerya’dan yapılan ithalatta görüldü.

Sonuç olarak, Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle yaptığı ticarette verilen açık Aralık ayında kaydedilen 4,5 milyar $’a kıyasla 4,8 milyar $’a yükseldi.