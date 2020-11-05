Kanada’nın dış ticaret açığı Eylül ayında 3,3 milyar $’a çıktı

Perşembe, 05 Kasım 2020 10:35:33 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında Kanada’nın ticari ihracatı, çoğunlukla kereste ve uçak ihracatındaki artış sayesinde %1,5 artarken, ülkenin ithalatı ise çoğunlukla yüksek ham petrol ithalatı sayesinde %1,5 artış gösterdi. Eylül ayında Kanada'nın dış ticari açığı, Ağustos ayında kaydedilen 3,2 milyar $’a kıyasla 3,3 milyar $’a çıktı.

Eylül ayında Kanada’nın toplam ihracatı %1,5 artışla 45,5 milyar $ olurken, bu seviye Covid-19 öncesinde Şubat ayında kaydedilen seviyenin 2,8 milyar $ altında kaldı. Söz konusu ayda 11 ürün grubunun sekizinde artış görülürken, hacimsel olarak toplam ihracat %1,2 yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ithalatı %28,8 artışla 2,1 milyar $ olurken, bu seviye Şubat ayına kıyasla %24,4 düşük kaldı. Söz konusu ayda ham petrol ithalatı %87,1 artışla bu ayki artışın başlıca sebebi olurken, Mart ayından beri 1 milyar $ barajını da ilk kez geçti. Kanada’nın Louisiana’dan daha fazla ham petrol almasıyla birlikte, Eylül ayındaki artış yüksek tonajlı alımlar sayesinde gerçekleşti. Geçen yıl ham petrolün ithalat değeri ay başına ortalama 1,6 milyar $ iken, söz konusu değer bu yılın Nisan ile Ağustos ayları arasında 563 milyon $’a düştü.

Eylül ayında Kanada’nın ABD hariç diğer ülkelere yaptığı ihracat, Ağustos ayında %8,1 düşmesinin ardından %10,9 artışla 12,3 milyar $ olarak, Haziran 2018’den beri en güçlü artışını kaydetti. Eylül ayında söz konusu ihracattaki artışta en büyük pay sahibi, İngiltere’ye (rafine altın ve uçak), Norveç’e (uçak ve nikel) ve Almanya’ya (bakır ve diğer çeşitli ürünler) yapılan ihracat oldu. Eylül ayında söz konusu ihracat, Şubat ayında kaydedilen seviyeyi geçti.

Eylül ayında ABD dışındaki ülkelerden yapılan ithalat, %2,1 artışla 17,6 milyar $ olurken, üst üste dördüncü ay artış kaydetti. Söz konusu ayda Japonya (altın, binek araç ve hafif kamyon) ve İtalya’dan (çeşitli ürünler) yapılan ithalatta artış görüldü. Söz konusu ayda ABD dışındaki ülkelerden yapılan ithalat, Şubat ayında kaydedilen seviyeyi geçti.

Eylül ayında Kanada’nın ABD dışındaki ülkelere yönelik ticaret açığı, Ağustos ayında kaydedilen 6,1 milyar $’dan 5,3 milyar $ seviyesine geriledi.

ABD’ye yapılan ihracat, Eylül ayında %1,6 düşüşle 33,2 milyar $ olurken, ABD’den yapılan ithalat ise %1,2 artışla 31,2 milyar $ oldu. Bunun sonucunda Kanada’nın ABD’ye yönelik ticaret fazlası, Ağustos ayında kaydedilen 2,9 milyar $’dan 2 milyar $ seviyesine geriledi. Şubat ayına kıyasla ise, ABD ile yapılan ihracat %8 ve ithalat da %4,3 düşüş kaydetti.