Kanada’nın dış ticaret açığı Ekim ayında 3,8 milyar $’da kaldı

Pazartesi, 07 Aralık 2020 14:51:39 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında Kanada’nın ticari ihracatı, kısmen farmakolojik ürünlerin ihracatındaki artış sayesinde %2,2 artarken, ülkenin ithalatı ise kısmen yüksek cep telefonu ithalatı sayesinde %1,9 artış gösterdi. Ekim ayında Kanada'nın dış ticari açığı, Eylül ayına kıyasla değişmeyerek 3,8 milyar $ seviyesinde kaldı.

Ekim ayında Kanada’nın toplam ihracatı %2,2 artışla 46,5 milyar $ olurken, bu seviye Covid-19 öncesinde Şubat ayında kaydedilen seviyenin 1,7 milyar $ altında kaldı. Söz konusu ayda 11 ürün grubunun sekizinde artış görülürken ve enerji hariç ihracat %1,3 artarken, hacimsel olarak toplam ihracat %1,2 yükseldi.

Söz konusu Kanada’nın toplam ithalatı %1,9 artışla 50,2 milyar $ olurken, bu seviye Covid-19 öncesinde Şubat ayında kaydedilen seviyeyi ilk kez aştı. Söz konusu ayda 11 ürün grubunun yedisinde artış görülürken, hacimsel olarak toplam ithalat %1,7 yükseldi.

Temmuz ayındaki keskin artışlardan beri, Kanada’nın ABD hariç diğer ülkelerle yaptığı ticaret, ABD ile yaptığı ticaretle farklı eğilimler gösterdi. Ekim ayında ABD ile yapılan ithalat ve ihracatın toplamı, Temmuz ayı seviyesinin %0,3 altında yer aldı. Bununla birlikte, ABD hariç diğer ülkelerle yapılan ticaret, ilkbaharda hafif düşüşler gösterdi ancak Temmuz ayından beri %10,6 arttı.

Ekim ayında ABD hariç diğer ülkelerden yapılan ithalat %9,1 artarken, söz konusu ülkelerle yapılan ihracat %2,7 arttı. Söz konusu ithalat üst üste beşinci ay arttı ve ihracat da son beş ayın dördünde artış kaydetti.

Söz konusu ayda ABD’ye yapılan ihracat %2 artarken, ABD’den yapılan ithalat %2,3 düştü. Sonuç olarak, Ekim ayında Kanada’nın ABD’ye yönelik ticaret açığı, Eylül ayında kaydedilen 1,7 milyar $’dan 3 milyar $ seviyesine yükseldi.