Kanadalı Triple M Metal ve Venture Steel Meksika’daki faaliyetlerini genişletiyor

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 09:42:50 (GMT+3) | San Diego

Kanada merkezli Group Giampaolo, iştirakleri olan Venture Steel ve Triple M Metal üzerinden Meksika’da çelik işleme, dağıtım ve hurda işleme faaliyetlerini genişletmeye başlayacağını duyurdu.

Şirket, hurda işleme faaliyetlerini artırmak için yapacağı yatırım miktarını açıklamasa da 2025 yılının ilk çeyreğinde yatırım tamamlanabileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Bu stratejik girişim bizim için önemli bir adım. Piyasadaki fırsatları yakalamayı, şirketin tedarik zincirini geliştirmeyi ve Triple M Metal ile büyüyen çelik talebini karşılamayı amaçlıyoruz,” ifadeleri kullanılırken Venture Steel’in Meksika imalat piyasasında sürdürülebilir büyüme sağlamak ve tüketicilerden gelen talebi karşılamak için mevcut tesisini genişleteceğini ve son teknoloji işleme teknolojileri kullanacağı belirtildi.