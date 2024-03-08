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Kanadalı maden şirketi Brezilya’da demir cevheri üretecek

Cuma, 08 Mart 2024 10:44:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kanada merkezli maden şirketi Tucano Gold Inc., bu hafta Toronto’da düzenlenen bir etkinlikte Brezilya’nın Amapá eyaletinde demir cevheri üretimi ve satışı yapmak için Tucano Green Iron markasını oluşturduğunu duyurdu.

Şirket, eyalette 2013 ve 2014 yıllarında işlettiği ve %66-67 tenörlü konsantre demir cevheri ürettiği ancak cevher fiyatlarının zayıflığı nedeniyle devre dışı bıraktığı madeni yeniden devreye almaya çalışıyor. Projenin ilk safhasında 5$/mt maliyetle yıllık %66 tenörlü 500.000 mt demir cevheri üretimi planlanıyor.

Projenin ikinci safhasında ise 10$/mt maliyetle yıllık %70 tenörlü 1 milyon mt demir cevheri üretilecek.

Şirket bununla birlikte %10-16 tenörlü, 5 milyon mt’luk yüksek kaliteli cevhere dönüştürülebilecek şekilde 35 milyon mt demir cevheri çıkarılacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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