Kanada’da demir yolu sevkiyatları Ağustos ayında %4,7 arttı

Salı, 26 Ekim 2021 09:52:11 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Ağustos ayında yıllık %4,7 artış gösterdi. Enerji ürünleri sevkiyatlarındaki artışa bağlı olarak, Temmuz ayında kaydedilen yıllık düşüşten yıllık artışa dönüldü.

Ağustos ayında, taşınan yük seviyesi, tonaj bakımından yıl içerisinde kaydedilen en yüksek üçüncü seviye olarak kayıtlara geçerken, toplam taşınan yüksek seviyesi, beş yıllık Ağustos ayı ortalaması 31,3 milyon ton seviyesinin altında yer aldı.

Toplam navlun yüklemeleri, bu yılın ilk sekiz ayında, yıllık %2,7 artışla 243,1 milyon ton seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviyenin, 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminin %6,1 altında yer aldığı gözlendi.

Söz konusu ayda, intermodal olmayan navlun yüklemeleri, üst üste üç ay kaydedilen yıllık düşüşün ardından, hidrokarbon bazlı emtia yüklemelerindeki yükselişe bağlı olarak %2 artışla 23,4 milyon ton oldu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan önlemlerin gevşetilmesi ve yakıt tüketimi ile sanayi üretimin artmasıyla birlikte küresel enerji ürünlerine olan talep de yükseldi. Kömür yüklemeleri, Ağustos ayında, yıllık %32,9 artış gösterdi. Söz konusu artış, özellikle Çin olmak üzere Asya’da, sanayi sektöründe enerji talebinin güçlü seyrettiğini gösterdi.

Ağustos ayında, demir yolu faaliyetlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle üst üste üç ay kaydedilen yıllık düşüşün ardından, demir cevheri ve konsantreleri yüklemeleri yıllık %5,5 arttı. Covid-19 pandemisi sonrası dönemde, altyapı ve inşaat projelerine yönelik açıklanan teşvik paketleriyle birlikte demir ve çelik, birincil metal veya yarı mamul yüklemeleri yıllık %111,5 artış kaydetti. Bununla birlikte, birincil metal sektörünün imalat satışları yıllık %55,2 yükseldi.

British Columbia’da meydana gelen orman yangınlarının demir yollarında tahribata yol açmasına bağlı olarak geçtiğimiz ay kaydedilen düşüşün ardından, konteyner bazlı intermodal yüklemeleri yıllık %18 artarak 3,2 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda, tüketim mallarına yönelik uluslararası talep yukarı yönlü hareket etti. Ayrıca, ülkenin tüketim malları ihracatı yıllık %11,1 arttı.

ABD’den gelen demir yolu trafiği, Ağustos ayında, yıllık %13,3 artışla 3,5 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste altı ay artış göstermiş oldu.