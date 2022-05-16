Kanada Ukrayna’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisini iptal etti

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 10:23:27 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi Ukrayna’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisini iptal ettiğini açıkladı. Mahkeme söz konusu ürünlerin dampinginin zararla sonuçlanmayacağını tespit etti. %77 oranındaki vergi 20 yıldır yürürlükteydi.

Öte yandan Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı Brezilya, Çin ve Hindistan’dan ithal edilen söz konusu ürüne antidamping vergisi ve telafi edici vergi uygulamaya devam edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz hafta ABD Ukrayna’dan ithal çelik ürünlere uygulanan 232. Madde vergilerini geçici olarak askıya almıştı.